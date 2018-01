Un système d'intelligence artificielle remplace tous les héros de films par Nicolas Cage

Cette technologie du "deep learning" a permis à des utilisateurs du site collaboratif Reddit d'imaginer l'acteur américain dans la peau d'Indiana Jones ou de Loïs Lane.

Et si Nicolas Cage endossait le rôle de James Bond, d'Indiana Jones, de Frodon Sacquet ou encore de Batman ? Avec la technologie dite de l'apprentissage profond, ou "deep learning" en anglais, c'est possible. Faisant appel à l'intelligence artificielle, ce procédé permet à un programme informatique, à partir d'une photo de l'acteur, d'imaginer ce à quoi il ressemblerait s'il était doté des caractéristiques de ces différents héros, a rapporté le site américain The AV Club (lien en anglais), lundi 29 janvier.

Ce n'est pas la première fois que cette technologie, qui s'apparente au "face swap" (changement de visage) des applications sur smartphone, est utilisée avec une star de cinéma. En décembre 2017, le site Motherboard (lien en anglais) racontait comment un internaute mal intentionné avait partagé une vidéo pornographique sur laquelle il avait appliqué le visage de Gal Gadot, l'actrice qui incarne Wonder Woman à l'écran. Aussitôt, les internautes du site collaboratif Reddit se sont amusés à remplacer des acteurs et actrices par d'autres stars et, notamment, par Nicolas Cage, un grand habitué des détournements humoristiques.

Ci-dessous, l'Américain s'invite donc dans le rôle d'Indiana Jones (incarné par Harrison Ford) et, plus suprenant mais assez convaincant, dans celui de Loïs Lane (à la place d'Amy Adams).