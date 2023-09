Intelligence artificielle : à quoi servent les nouvelles lunettes connectées lancées par Facebook ?

Le groupe Meta a présenté mercredi de nouvelles lunettes de réalité virtuelle, en collaboration avec Ray-Ban. Mais s'ils veulent séduire le grand public, ces appareils de niche doivent maintenant intégrer des jeux immersifs, selon Anicet Mbida, spécialiste nouvelles technologies chez franceinfo.

Temps de lecture : 4 min

Pour la première fois, des lunettes connectées vont permettre de diffuser des vidéos en direct sur Instagram ou sur Facebook. Le groupe Meta, propriétaire de Facebook, a présenté la seconde génération de lunettes Ray-Ban Meta, lors d'une présentation, mercredi en Californie. Cette nouvelle technologie est le fruit d'une collaboration avec le géant français EssilorLuxottica, numéro un de l'optique ophtalmique.

>> AUJOURD'HUI C'EST DEMAIN. "Prompt engineer" : un nouveau métier d'ingénieur de requête pour dompter les intelligences artificielles

En 2021, la première génération de lunettes n'avait pas convaincu le grand public, avec seulement environ 300 000 paires vendues et, deux ans après, 90 % des acheteurs qui ne les utilisent plus, selon le Wall Street Journal en août dernier. Cette fois, la qualité vidéo des lunettes est améliorée, avec une nouvelle caméra 12 mégapixels, des haut-parleurs améliorés et cinq microphones ont été intégrés. Ces lunettes seront lancées le 17 octobre à partir de 329 euros.

franceinfo : Meta vante le développement de l'intelligence artificielle dans ces nouvelles lunettes de réalité virtuelle. Est-ce suffisant ?

Anicet Mbida : Le principal problème de tous ces casques de réalité virtuelle, c'est l'usage. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est le problème qu'ont tous les fabricants et pas seulement Meta : trouver un vrai usage pour ces casques de réalité virtuelle.

"On peut avoir le meilleur casque de réalité virtuelle du monde, avec toutes les qualités, mais si on ne sait pas quoi faire avec..." Anicet Mbida spécialiste nouvelles technologies chez franceinfo

Meta, il y a quelques années, a essayé de proposer un usage professionnel du casque, par exemple en faisant des réunions virtuelles, c'est-à-dire qu'on avait son avatar dans une salle de réunion et on voyait les autres avatars. Mais on ne peut pas dire que ça fasse vraiment rêver des gens. On a déjà du mal aujourd'hui avec les réunions Zoom à travers un écran, la "réunionite" en visioconférence, et donc la faire en plus en réalité virtuelle avec un casque sur la tête, ça donne un peu la nausée. Personne n'a adhéré à cette idée.

Qu'est-ce qu'il manque pour rendre ces lunettes plus attractives ?

On attend des jeux sur ses casques de réalité virtuelle, parce qu'on se dit qu'on pourrait passer à une autre dimension avec des jeux complètement immersifs, une expérience inégalée, on serait complètement à l'intérieur du jeu. Aujourd'hui, on cherche un réalisme maximum, mais on attend encore des jeux de très grande qualité. Sony essaye de pousser ce type de jeux avec la PlayStation VR, mais ça devrait peut-être passer par plus de temps dans le développement de contenus, de nouveaux jeux plutôt que de nouveaux casques de réalité virtuelle.

Ces lunettes de réalité virtuelle sont donc des objets "gadgets" pour l'instant ?

Pour le moment, tous les casques de réalité virtuelle sont des objets de niche. Typiquement, dans les hôpitaux, on les utilise pour l'anesthésie sans médicaments : on met un casque de réalité virtuelle, la personne est relaxée, détendue, donc on peut lui faire une opération, chez le dentiste par exemple. C'est aussi utilisé pour des réparations dans certaines centrales nucléaires, de certains produits un peu compliqués. Par exemple, pour un moteur de voiture, vous mettez le casque de réalité "mixte", c'est-à-dire qu'on va mélanger la réalité et des images de synthèse, et ça permettra à quelqu'un de travailler sur un moteur, en voyant vraiment ce qui se passe à travers.

"On est dans des marchés de niche. Du coup, on attend des applications qui vont drainer des millions d'utilisateurs, des applications grand public. Et là, je ne vois que les jeux et le divertissement." Anicet Mbida, spécialiste nouvelles technologies chez franceinfo

Qui dit produit de niche, dit problème de rentabilité ?

Pas forcément. Meta est cotée en bourse et comme c'est une entreprise qui vend au grand public, elle a tout intérêt à aller sur des marchés avec d'énormes volumes. Si on est sur des marchés de niche, des marchés de "B to B", soit d'entreprise à entreprise, on a des volumes très petits et des prix qui sont beaucoup plus élevés. C'est ce que Microsoft a essayé de faire avec son casque de réalité virtuelle qui s'appelle Hololens, qui se vendait à 3 000 euros. Si le marché de niche est tout petit, on n'en vendra pas beaucoup. Mais dans le cas de Meta, leur modèle économique, c'est celui de WhatsApp, d'Instagram et de Facebook : toucher un maximum de monde, le grand public. Ils ne peuvent pas se satisfaire d'un usage de niche, ils ont absolument besoin de développer un produit qui puisse intéresser des millions de personnes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les casques de réalité virtuelle. Parce que la plupart des personnes, vous et moi, on ne sait pas trop ce qu'on ferait avec...

Ces nouvelles lunettes virtuelles sont-elles trop chères ?

Ce n'est pas une question de prix aujourd'hui. Certains achètent des téléphones à 2 000 euros, des vélos à 3 000 euros. Quand on a un usage, quand on voit vraiment l'intérêt et ce que ça nous apporte, il n'y a aucun souci.

"C'est 300 ou 400 euros, donc le prix d'un téléphone bas de gamme. Ce n'est pas une question de prix pour moi, c'est vraiment une question d'usage." Anicet Mbida, spécialiste nouvelles technologies chez franceinfo

Alors, est-ce qu'on en a besoin ou pas ? Tant qu'on n'a pas répondu à cette question, on ne vendra ces lunettes de réalité virtuelle qu'à certains utilisateurs très pointus qui savent exactement ce qu'ils attendent de ce type d'appareil.