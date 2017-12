VIDEO. Découvrez les coups de foudre qui frappent la Terre, vus de la Station spatiale internationale

Des éclairs qui illuminent le ciel terrestre. Voilà l'une des merveilles que l'on peut découvrir sur le timelapse (vidéo en accéléré), partagé par l'astronaute américain Randy Bresnik depuis la Station spatiale internationale. On peut aussi y observer l’éclairage des métropoles ou encore des navires de pêche dans la mer du Japon.

Six astronautes dans la Station spatiale internationale

Randy Bresnik, 50 ans, a volé dans l'espace en 2009 pour la première fois, à bord d'une navette partie pour une mission d'assemblage d'éléments de la Station spatiale internationale. L'équipage actuel de l'ISS se compose de six astronautes : trois Américains, un Italien et deux Russes. Seize pays participent à l'ISS, avant-poste et laboratoire mis en orbite en 1998, qui a coûté au total 100 milliards de dollars, financés pour la plus grande partie par la Russie et les Etats-Unis.