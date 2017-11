VIDEO. Un astronaute fait une pause dans l'espace pour contempler la Terre

"Lors d'une sortie dans l'espace, il faut parfois juste savoir prendre un moment pour profiter de la beauté de la planète", a-t-il commenté sur son compte Twitter. L'astronaute Randy Bresnik, qui commande l'équipage à bord de la Station spatiale internationale, s'est offert une courte pause hors de l'ISS pour jouir de la vue, lundi 27 novembre.

Le commandant américain de l'expédition spatiale compte une demi-douzaine de sorties spatiales à son actif. Mais il a beau avoir l'habitude de revêtir sa combinaison pour mener des travaux de réparation de l'ISS, il ne se lasse toujours pas du spectacle qu'il a le privilège de contempler : un clair de Terre vu depuis l'espace.

"L'indescriptible beauté de la Terre"

Un mois plus tôt, jeudi 26 octobre, les six occupants de la station s'étaient entretenus en direct avec le pape François. Ce jour-là, Randy Bresnik s'était montré plutôt mystique. Le commandant quinquagénaire de la Nasa avait déclaré : "Ce qui me donne la plus grande joie, tous les jours, c'est de pouvoir regarder dehors et peut-être rechercher un petit peu la création de Dieu." Et l'ancien pilote du Marine Corps d'ajouter : "On ne peut pas venir ici et voir l'indescriptible beauté de la Terre sans être touché au fond de nos âmes."