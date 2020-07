Thomas Pesquet livre ses impressions sur la capsule de SpaceX

C’est une innovation qui fascine le monde de la science. La capsule Crew Dragon, nouveau modèle présenté par SpaceX, intrigue et fascine de par ses nombreuses caractéristiques très modernes. "Il faut aussi que, dans la mesure du possible, ce soit un peu joli, un peu sympa, qu’il y ait un peu un côté futuriste, on voit bien qu’ils ont essayé de faire ça dans le design. La conception est moderne", décrit le spationaute français Thomas Pesquet.

Thomas Pesquet bientôt à bord

Le célèbre spationaute français fera partie des prochaines personnes qui monteront à bord d’un modèle imaginé par Space X, l’entreprise de l’homme d’affaires Elon Musk. Au sein de la capsule Crew Dragon, il partagera le voyage avec trois autres personnes. "On a tendance à fonctionner en binôme, deux et deux, pour la conduite du vol. Ça, c’est assez nouveau", précise Thomas Pesquet.

Le JT

Les autres sujets du JT