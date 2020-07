VIDEO. Espace : nouvelle aventure spatiale pour Thomas Pesquet en 2021

J. C Batteria, C. Vignal, D. Turpin, D. Chevalier

Compte-à-rebours relancé pour Thomas Pesquet. Dans 247 jours, le 30 mars 2021, le spationaute sera le premier européen à embarquer à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Il en sera même le commandant de bord. L’entraînement de Thomas Pesquet pour ce nouveau séjour spatial a commencé bien avant sa sélection ne soit officielle.

Une équipe internationale de quatre membres

"Évidemment, c’est beaucoup plus rapide la deuxième fois, mais il y a quand même des passages obligés, il faut repasser quelques tests pour prouver qu’on a le niveau, que tout le monde ait confiance de vous envoyer", explique-t-il. La fusée du milliardaire américain Elon Musk et sa capsule Dragon pour rejoindre l’ISS a rompu le monopole de So Use, le minuscule module russe, que Thomas Pesque avait co-piloté en 2016. Le Français partira avec un Japonais et deux Américains (un homme et une femme).





