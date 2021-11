Espace : le vent retarde le retour sur Terre de Thomas Pesquet

Le retour sur Terre de l'astronaute français Thomas Pesquet et de ses trois coéquipiers a été reporté et aura lieu mardi 9 novembre à l'aube, a annoncé dimanche la Nasa, en raison des vents violents.

Le vent souffle toujours assez fort sur les plages de Cap Canaveral, en Floride (États-Unis), et la mer est toujours très agitée. C'est ce qui explique le report du retour sur Terre de Thomas Pesquet. Il est décalé à lundi 8 novembre 20 heures pour le désarrimage de la Station spatiale internationale et l'arrivée dans l'océan Atlantique au large de la Floride est prévue pour mardi 4 heures du matin, explique le correspondant de France Télévisions, Loïc de la Mornais dimanche soir dans le 23h.

L'océan doit être calme

La capsule Dragon de l'astronaute français et des trois coéquipiers va se poser au large des côtes de la Floride dans une des sept zones délimitées. D'abord, une noria de petits bateaux de SpaceX va venir à la rencontre de la capsule pour s'assurer que tout va bien. Ensuite, un plus gros navire va remonter avec une grue la capsule. Et c'est sur le pont de ce bateau que les cosmonautes pourront sortir. Et si la mer est démontée, ces opérations ne peuvent pas se dérouler. Il faut donc attendre une amélioration. Une fois à bord, Thomas Pesquet subira quelques tests médicaux avant qu'un hélicoptère ne le ramène sur la terre ferme.