DIRECT. Suivez la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet depuis l'ISS

L'astronaute français effectue une sortie dans l'espace d'environ six heures sur la station internationale pour préparer l'installation de nouveaux panneaux solaires.

C'est la quatrième depuis qu'il est retourné dans la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet réalise une nouvelle sortie dans l'espace (sa sixième, en comptant son premier séjour dans l'ISS), dimanche 12 septembre. L'astronaute français, accompagné du Japonais Akihiko Hoshide, doit préparer l'installation de nouveaux panneaux solaires.

À l'origine, c'est l'Américain Mark Vande Hei, astronaute de la Nasa, qui devait effectuer cette sortie avec Akihiko Hoshide, en août. Mark Vande Hei souffrant de douleur au cou et à l'épaule, il est finalement remplacé par le Français Thomas Pesquet. Le duo doit passer environ six heures dans le vide, afin de procéder à cette opération technique, filmée et diffusée en direct par la Nasa.

Cette sortie extravéhiculaire intervient quelques jours après une alerte dans la station. De la fumée et une odeur de plastique brûlé ont été détectés dans le segment russe de l'ISS, a indiqué Roscosmos, assurant que l'équipage était en sécurité.