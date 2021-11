De retour sur Terre, Thomas Pesquet livre ses premières impressions : "Les gars venus nous récupérer sentaient super bon la lessive et le savon"

Il va "très bien". De retour sur le sol européen, l'astronaute français Thomas Pesquet s'est exprimé devant la presse, mardi 9 novembre, sur le tarmac de l'aéroport de Cologne (Allemagne), quelques heures après son amerrissage réussi au large de la Floride. "On se réhabitue très très vite", a-t-il assuré, tout en ne se disant pas encore prêt à "courir un 100 mètres".

Thomas Pesquet dit avoir "un peu plus profité" de la phase de rentrée dans l'atmosphère, grâce aux "plus grandes vitres" de la capsule de SpaceX par rapport à la capsule Soyouz de sa première mission. Le freinage a été "costaud" mais le contact avec la mer "un peu plus doux" que l'atterrissage au Kazakhstan en 2017.

Quelles ont été ses premières sensations marquantes après sa sortie de la capsule Dragon ? Le Français a évoqué des "odeurs" : les membres de l'équipage venus récupérer les astronautes "sentaient super bon la lessive et le savon", a-t-il souligné, "ce qui veut dire aussi que, nous, on ne sentait peut-être pas très très bon après six mois dans la station". Il a reconnu n'avoir pas été "très stable" pour ses premiers pas et dit avoir peiné à soulever un téléphone, avec "l'impression d'un élastique qui tire tout vers le bas".

Une première douche qui s'annonce "spéciale"

Le quarantenaire a dit avoir "envie d'une bonne douche", une "expérience" qui promet d'être "spéciale" après plus de six mois dans des conditions spartiates. "Voir toutes les goutelettes d'eau qui vont tomber dans le même sens va être comme dans un film de science fiction", s'est-il amusé.

"Pas spécialement emballé" à l'idée de retrouver un monde toujours perturbé par le Covid-19, l'astronaute a rappelé avoir vécu "sans masque pendant six mois" dans l'espace. "On va s'y remettre", a-t-il assuré, faisant le deuil de ses rêves de "retrouver le monde d'avant" pour son retour sur Terre.

Et quels projets pour la suite ? Le Normand entend "prendre un peu de temps" pour lui après ces deux longs cycles de missions consacrées à l'ISS depuis 2014. Il n'a pas démenti son intérêt pour une éventuelle mission sur la Lune. "On est des explorateurs, convaincus que ça sert à tout le monde", a-t-il souligné. Il a promis d'accueillir en France ses trois compagnons de la mission Crew-2 : "On est unis pour la vie maintenant."