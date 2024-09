Retour sur Terre réussi pour la capsule Starliner de Boeing

La capsule Starliner de Boeing est revenue sur Terre avec succès samedi 7 septembre. Elle s'est posée en douceur à 06h01 (heure de Paris) à sur la base spatiale de White Sands, au Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des Etats-Unis. Sa descente était ralentie par des parachutes et amortie par des airbags. Elle avait quitté l'ISS environ six heures plus tôt, selon la retransmission vidéo de la Nasa.

The uncrewed @BoeingSpace #Starliner spacecraft landed at New Mexico's White Sands Space Harbor at 12:01am ET on Saturday Sept. 7. pic.twitter.com/qi0kWhiSHj — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 7, 2024

Malgré les tentatives du constructeur de convaincre la Nasa de la sûreté de son appareil, l'agence spatiale a préféré faire rentrer Butch Wilmore et Suni Williams via le concurrent de Boeing, SpaceX, et sa capsule Crew Dragon. Les deux astronautes, qui ne rentreront pas avant l'an prochain, resteront plus de huit mois dans l'espace alors qu'ils devaient initialement effectuer une mission de huit jours.

Le responsable du programme de vols commerciaux habités de la Nasa, Steve Stich, a déclaré à la presse cette semaine que malgré la certitude affichée par Boeing sur leurs projections, l'agence spatiale "n'était pas à l'aise" pour procéder avec Starliner "en raison de l'incertitude autour du modèle". Ce vol retour sans accroc devrait aider le constructeur américain à rassurer et obtenir de nouveaux agréments de vols habités.