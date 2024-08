On vous raconte comment deux astronautes américains sont coincés depuis deux mois dans la Station spatiale internationale

Des problèmes techniques sur le système de propulsion, et des fuites d'hélium survenues lors du vol aller du vaisseau Starliner de Boeing, obligent les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams à rester pour le moment dans l'ISS, sans solution de retour immédiat.

Une mission menée par Boeing... qui tourne au fiasco. Butch Wilmore et Suni Williams, deux astronautes américains arrivés dans la Station spatiale internationale (ISS) à bord du vaisseau Starliner du constructeur Boeing, le 6 juin, sont coincés sur l'ISS depuis un peu plus de deux mois, alors qu'ils ne devaient y rester que quelques jours. Des problèmes techniques identifiés lors du vol aller sur Starliner, et qui n'ont toujours pas été résolus, empêchent les deux astronautes de l'utiliser pour revenir sur Terre. Franceinfo vous raconte comment les deux voyageurs de l'espace se sont retrouvés bloqués sur l'ISS.

Le vaisseau Starliner de Boeing décolle pour son premier vol habité

Le vaisseau Starliner vit son baptême du feu, le 5 juin, lors du vol qui emmène Butch Wilmore et Suni Williams sur l'ISS. Le vaisseau avait déjà atteint l'ISS une fois en 2022, mais sans transporter d'astronautes. Ce premier vol habité vise à démontrer que le véhicule est sécurisé pour commencer ses opérations régulières. Il représente donc un enjeu majeur pour le géant aéronautique, comme pour la Nasa, l'agence fédérale spatiale américaine.

"Quand Starliner sera certifié, les Etats-Unis auront deux systèmes de transport d'humains vers l'ISS, et aucun autre pays n'a ça", s'enthousiasme fin juin l'administrateur associé à la Nasa, Jim Free. La Nasa a en effet commandé il y a dix ans aux entreprises américaines Boeing et Space X (la société spécialisée dans l'astronautique d'Elon Musk) deux nouveaux véhicules pour acheminer ses astronautes jusqu'à l'ISS. Si Space X joue déjà ce rôle de taxi spatial depuis quatre ans, le programme de Boeing a pris des années de retard. Le premier vol habité de début juin doit alors permettre au constructeur de se relancer dans la course.

Des problèmes sur le système de propulsion et des fuites d'hélium détectées lors du vol inaugural

Malheureusement pour Boeing, le vol ne se passe pas aussi bien que prévu. Le Starliner décolle de Floride le 5 juin, et s'amarre à l'ISS le lendemain, avec une heure et vingt minutes de retard. En cours de vol, des problèmes sur cinq des 28 propulseurs du vaisseau, utilisés pour réaliser des ajustements de trajectoire, ont en effet retardé l'approche finale.

Sur les cinq projecteurs, quatre ont finalement pu être remis en fonctionnement, fournissant ainsi le nombre nécessaire pour l'opération. Ces problèmes de propulseurs "ne devraient pas être un souci (...) pour les autres phases de la mission", déclare le 7 juin, Steve Stich, responsable du programme à la Nasa, lors d'une conférence de presse.

Outre ces problèmes de propulseurs, la Nasa annonce le lendemain du vol que deux nouvelles fuites d'hélium, en plus d'une déjà connue, ont été repérées sur le vaisseau. Une quatrième fuite est ensuite détectée, rapporte Steve Stich, qui précise que ces problèmes de fuites "ne sont pas du tout liés" aux incidents sur les propulseurs. Cependant, l'une des fuites avait été identifiée avant le décollage, mais il avait alors été décidé de ne pas la réparer, car après analyse, la Nasa l'avait qualifiée de "petite" et avait estimé qu'elle ne représentait pas de danger.

Mais avec l'apparition de trois autres, "nous devons regarder ce que cela veut dire pour le reste du vol", déclare alors Steve Stich. "Nous devrions avoir assez de marge" en termes de quantité d'hélium à bord, ajoute-t-il, se voulant rassurant. De son côté, Mark Nappi, responsable chez Boeing, promet à propos de ces "petits" soucis : "Nous les résoudrons pour la prochaine mission."

Deux astronautes coincés dans l'espace, sans date de retour précise

Mais trois semaines plus tard, alors que les deux astronautes ne devaient passer que quelques jours dans l'ISS avant de revenir sur Terre, Butch Wilmore et Suni Williams sont toujours retenus à bord de Starliner, sans date de retour connue. "Butch et Suni ne sont pas bloqués dans l'espace", affirme pourtant Steve Stich, le 28 juin, lors d'une conférence de presse tenue pour couper court aux critiques.

Ils ne sont "pas coincés dans l'ISS, l'équipage n'est pas en danger", martèle également Mark Nappi. "Il est assez pénible de lire les choses qui circulent. Nous avons réalisé un très bon vol d'essai jusqu'ici, et il est perçu de manière plutôt négative", se plaint-il, assurant même pouvoir "faire rentrer Starliner à n'importe quel moment".

à lire aussi Suni Williams et Butch Wilmore coincés à bord de l'ISS font leurs Jeux

Malgré l'attente, les deux astronautes affichent leur optimisme depuis l'espace, le 10 juillet, interrogés durant une conférence de presse. "J'ai le très bon pressentiment que le vaisseau spatial nous ramènera à la maison, sans problème", confie Suni Williams, ajoutant qu'en attendant, "nous passons un très bon moment ici dans l'ISS". "C'est le monde des tests. C'est un secteur difficile", relativise quant à lui Butch Wilmore, pilote d'essai, qui a pris les commandes de Starliner à l'approche de l'ISS. "Tous les vaisseaux spatiaux conçus ont connu de multiples problèmes. C'est la nature même de notre travail."

Space X appelé à la rescousse, mais pas avant février 2025

Toutefois, deux mois après l'arrivée de Butch Wilmore et Suni Williams dans l'ISS, le discours confiant et optimiste des responsables aérospatiaux est mis à mal. Mercredi 7 août, la Nasa dit désormais envisager un retour des deux astronautes sur Terre via une capsule Space X, ce qui serait une humiliation pour Boeing. Les tests réalisés pour comprendre les causes des problèmes rencontrés lors du vol aller de Starliner n'ont jusqu'ici pas réussi à rassurer suffisamment la Nasa pour que les deux astronautes repartent à bord du vaisseau.

Pour débloquer la situation, l'idée serait donc de tirer profit de la prochaine mission habitée de Space X, nommée Crew-9. Il s'agit d'une mission de rotation régulière de l'équipage de l'ISS, qui devait comporter quatre astronautes. Celle-ci pourrait finalement ne décoller qu'avec deux astronautes, afin de pouvoir ramener les deux naufragés spatiaux à son retour. Ces derniers resteraient donc à bord de l'ISS jusqu'en février 2025, date du retour prévu de Crew-9.

"Nous avons fait tout le nécessaire" pour que ce plan puisse être mis en place, certifie Steve Stich lors d'une conférence de presse le 7 août, soulignant tout de même que "l'option privilégiée est de faire rentrer Butch et Suni à bord de Starliner". La Nasa doit se décider d'ici "mi-août" entre les deux options, ajoute-t-il, alors que le décollage de Crew-9 a été repoussé d'août à fin septembre afin de donner davantage de temps à la Nasa pour prendre sa décision.