Il y a cinquante ans, la première mission Lune décollait de Floride

Le 21 juillet 1969, à bord du module lunaire Eagle, Neil Armstrong vient de prendre les commandes manuelles. Quelques secondes le séparent d'un moment historique. Il est 3h56 en France, et des millions de terriens entendent cette phrase historique, prononcée par le premier homme sur la Lune. "C'est un petit pas pour l'Homme, mais c'est un bond de géant pour l'humanité". L'Américain découvre la Lune sous un ciel totalement noir.

Une victoire historique des Américains dans la conquête spatiale

"La surface est fine et poudreuse. Je peux facilement la soulever avec mon pied. Elle adhère en fines couches, comme du charbon de bois à la semelle de mes bottes. On dirait qu'il n'y a pas de difficultés à se déplacer", explique Neil Armstrong. Buzz Aldrin le rejoint quelques minutes plus tard. Il parle d'une "splendide désolation". Les astronautes posent le drapeau américain sur le sol de la Lune. Une photo pour la postérité, et une victoire historique pour les États-Unis.

