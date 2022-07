Premières images du téléscope James Webb : ce cliché "assez spectaculaire joue aussi un rôle dans l'imaginaire collectif de ce qu'est le cosmos", estime l'astrophysicien Olivier Berné

Après des années d'attente, la première image du télescope James Webb a été dévoilée ce lundi aux yeux du monde, un somptueux cliché en couleurs montrant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de treize milliards d'années. Ce premier cliché "assez spectaculaire joue aussi un rôle dans l'imaginaire collectif de ce qu'est le cosmos", estime Olivier Berné, chercheur au CNRS, astrophysicien à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse.

franceinfo : On voit sur ce cliché beaucoup de galaxies et on parle notamment de ces galaxies extrêmement vieilles, distantes de 13 milliards d'années lumière et qui datent donc de 13 milliards d'années. Ça change quoi de voir ces galaxies ?

Olivier Berné : Ça change plusieurs choses. Globalement, ça change un peu notre perception de l'univers dans lequel on vit. Ces images nous permettent vraiment d'appréhender la dimension et la profondeur de cet univers. Et puis, ça nous permet aussi d'aller sonder les débuts de cet univers pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Un des grands défis, c'est d'essayer de comprendre la nature des premières étoiles qui se sont formées dans l'univers. Après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, l'Univers ne contenait pas d'étoiles, c'est une période qu'on appelle les âges sombres de l'univers. Et à un moment, les premières étoiles sont apparues, mais on ne connaît pas leur nature. Un des enjeux de la mission James Webb, c'est d'aller récupérer la lumière qui en vient pour comprendre de quoi elles étaient faites.

Qu'est-ce qu'on attend de ces nouvelles photos ?

On va avoir le premier spectre d'une planète extrasolaire, on va aussi avoir les images d'une région, la nébuleuse de la Carène : c'est une pouponnière d'étoiles. C'est un endroit dans notre galaxie à l'intérieur duquel sont en train de se former des étoiles et des planètes. Sur les photos dont on dispose actuellement, ça ressemble à un nuage de poussière stellaire. On va donc voir plus profondément ce nuage grâce aux images de James Webb et je pense que ça va être des images qui auront un intérêt scientifique évidemment, mais qui seront aussi assez spectaculaires et qui, à mon avis, jouent un rôle dans l'imaginaire collectif de ce que c'est que le cosmos. Et ça, c'est très important.

Mais est-ce qu'un jour, James Webb pourra prendre le cliché d'une planète en dehors du système solaire? Un vrai cliché.

Oui, il y a des projets qu'on appelle de l'imagerie directe d'exoplanètes, c'est-à-dire de regarder une étoile et sa planète à côté et d'essayer de la sonder le plus précisément possible. Évidemment, derrière il y a cette question, sommes-nous seuls dans l'univers ? Est-ce qu'on va pouvoir détecter la vie avec Webb ? Je fais partie des personnes qui pensent que ça va être difficile parce qu'il faudra encore qu'on progresse, probablement. Mais je pense qu'on aura en tout cas de nouvelles informations sur les origines de la vie dans le système solaire, sur Terre et aussi, de manière plus générale, dans l'univers. On aura de nouvelles informations sur nos origines et les origines de la vie grâce à James Webb.