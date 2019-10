VIDEO. Pour la première fois, deux femmes sont sorties ensemble dans l'espace

Un duo 100% féminin dans l'espace. Les astronautes américaines Christina Koch et Jessica Meir sont sorties ensemble de la Station spatiale internationale (ISS) pour effectuer une réparation, vendredi 18 octobre, marquant la première fois en soixante ans d'histoire spatiale que deux femmes mènent une sortie dans l'espace.

"Christina, tu peux sortir du sas", a annoncé le centre de contrôle au sol à Houston (Etats-Unis). Christina Koch est alors lentement sortie en flottant, suivie par Jessica Meir, qui est arrivée le mois dernier à bord de l'ISS. "J'avance...", a dit cette dernière, avant de s'extraire de l'appareil à son tour pour changer une unité de recharge des batteries tombée en panne le week-end dernier.

Spacewalkers @Astro_Christina and @Astro_Jessica are outside in the vacuum of space getting their tools ready to replace a failed power controller that collects and distributes solar power to station systems. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/Oan4TYIoLB