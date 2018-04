"On fait garde-meuble pour Space X" : ils ont découvert une capsule spatiale sur leur île du Finistère

Quéménès. Sa poignée d'habitants, ses 26 hectares... et sa capsule spatiale. Résident de cette petite île au large de Brest (Finistère) depuis le début d'année, Etienne Menguy se promène, mercredi 11 avril, lorsqu'il découvre "un objet qui n'était pas là habituellement, avec des dimensions hors du commun", raconte à franceinfo Amélie Goossens, sa compagne.

Pièce de bateau ? Morceau d'avion ? En grattant les algues de cette capsule de deux mètres de diamètre et 1,30 mètre de hauteur, le couple découvre une plaque métallique portant l'inscription "Space X", l'entreprise américaine fondée par Elon Musk, qui envoie des fusées dans l'espace.

Trouvaille d'hier soir sur l'estran de #Quemenes...

Mais qu'est-ce me direz-vous ? Une baignoire de mer (why not ! ) ?... Une ?

Honnêtement on n'a pas encore la réponse mais on a trouvé sur cet objet (de 2,50 m de diamètre quand même...) une petite plaque @spacex !#rocket pic.twitter.com/kslvzkZETv