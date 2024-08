Nuits des étoiles 2024 : trois conseils pour observer les étoiles filantes ce week-end

Des étoiles plein les yeux. Samedi 10 et dimanche 11 août, à la nuit tombée, les astronomes amateurs seront dans les meilleures conditions possibles pour admirer des dizaines d'étoiles filantes, que laisse dans son sillage la comète Swift-Tuttle tous les étés lorsqu'elle se rapproche du Soleil et se fragmente. Un phénomène nommé Perséides, car la pluie de météores qui s'échappe de la comète se situe dans la constellation de Persée.

Quelque 575 manifestations sont organisées à travers la France durant le week-end pour célébrer cette 34e édition des Nuits des étoiles. A cette occasion, franceinfo vous prodigue trois conseils pour profiter au mieux de ce spectacle céleste.

1 Se rendre dans un lieu sans pollution lumineuse

Avec une petite lune, un croissant très fin, moins lumineux qu'une pleine lune, "on a tout ce qu'il faut" pour observer les astres, s'est réjoui Olivier Las Vergnas, président de l'Association française d'astronomie (AFA), lors d'une conférence de presse, jeudi. Mais pour que la nuit soit la plus noire possible, les amateurs d'étoiles filantes vont cependant devoir trouver un lieu le plus éloigné possible de la pollution lumineuse, ce qui peut s'avérer difficile en zone urbaine, où l'éclairage public et les enseignes lumineuses pullulent. A Paris, faute de mieux, le rendez-vous est donné au parc Montsouris, par exemple.

En France, "85% du territoire métropolitain est exposé à un niveau élevé de pollution lumineuse", rappelle l'Office français de la biodiversité (OFB). Dans le Sud-Est, particulièrement touché par la pollution lumineuse, France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur conseille de rejoindre un des observatoires de la région ou d'avoir recours à des jumelles depuis une zone à l'écart. Les plus courageux peuvent mettre le cap sur un lieu isolé à la campagne ou, mieux, se diriger vers l'une des cinq réserves internationales de ciel étoilé : le pic du Midi et les parcs des Cévennes, de Millevaches, du Mercantour et du Vercors.

2 Rejoindre une des manifestations organisées

Avec près de 575 animations prévues à travers la France ce week-end, vous avez de bonnes chances de ne pas être trop loin de l'un des lieux de rassemblement, répertoriés sur une carte par l'Association française d'astronomie. Les organisateurs mettent à disposition des jumelles et des télescopes, afin que les plus néophytes des astronomes amateurs puissent s'essayer à l'observation des étoiles.

Nuit à la belle étoile dans une réserve, observation au télescope dans un observatoire ou même soirée festive... Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez retrouver les manifestations qui se tiennent près de chez vous sur les sites internet de France 3 en Occitanie, en Normandie, en Centre-Val de Loire ou encore en Bourgogne Franche-Comté.

3 Trouver un télescope pour observer au mieux Saturne, Mars et Jupiter

En plus des étoiles filantes, les amateurs d'astronomie pourront observer les planètes Saturne, Mars et Jupiter. Saturne apparaîtra dans le ciel vers 22h30. Pour voir Mars et Jupiter, il faudra en revanche attendre 3 heures du matin. Au télescope, "les anneaux de Saturne" seront même observables, s'enthousiasme Clément Plantureux, coorganisateur des Nuits des étoiles.