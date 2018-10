Le robot franco-allemand Mascot largué sur l'astéroïde Ryugu par une sonde japonaise

Le petit robot spatial franco-allemand Mascot a été largué, mercredi 3 octobre, au-dessus d'un astéroïde par la sonde japonaise Hayabusa2, pour une mission éclair qui pourrait fournir de précieuses données sur la naissance du système solaire.

"Après vérification des données envoyées par Hayabusa2, nous pouvons confirmer que Mascot s'est séparé de la sonde comme prévu", a annoncé l'Agence spatiale nippone Jaxa sur Twitter, sans être en mesure de confirmer pour l'instant qu'il s'était bien posé. L'appareil de 10 kilos, de la taille d'une boîte à chaussures et d'une durée de vie de 12 à 16 heures, doit rejoindre deux micro-robots japonais Minerva, arrivés sur les lieux il y a une dizaine de jours.

"J'y vais! Je descends vers Ryugu! On ne peut pas m'arrêter maintenant !", a lancé sur son propre compte Twitter le robot Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout), conçu par le Centre national d'études spatiales (Cnes) français et son homologue allemand DLR.

I’m doing it! I’m descending to #Ryugu! Can’t stop me now! #AsteroidLanding