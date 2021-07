La course à l'espace des milliardaires Branson, Bezos et Musk

L'espace est le dernier territoire à conquérir pour les milliardaires Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk.

Trois milliardaires, Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk, font la course à l'espace touristique. Richard Branson, le PDG de Virgin Galactic, a été le premier à dépenser son immense fortune pour réussir ce pari. Il a annoncé son décollage dimanche 11 juillet si la météo s'y prête. Le billet coûte 200 000 euros. 600 personnes de 58 pays différents ont déjà acheté ce précieux sésame.

Des étoiles si proches et si chères

Dans la foulée, son rival Jeff Bezos doit décoller le 20 juillet à bord de New Shepard, la fusée de sa société Blue Origin. À bord, quatre personnes : Jeff Bezos, son frère, un inconnu qui a dépensé 23 millions d'euros et Wally Funk, une Américaine de 82 ans. Ce sera l'astronaute la plus âgée de l'histoire. Le voyage durera 11 minutes avec trois minutes en apesanteur.

Les fusées de SpaceX, la société d'Elon Musk, sont déjà utilisées par la Nasa pour transporter des cosmonautes, comme Thomas Pesquet, vers la station spatiale internationale. Et le fondateur de Tesla va envoyer des touristes à 400 km d'altitude à bord de Crew Dragon. Un milliardaire japonais a déjà acheté un billet. Les étoiles sont proches, mais ne sont pas encore accessibles à toutes les bourses.