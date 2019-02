VIDEO. Les exoplanètes, ces astres qui pourraient abriter une vie extraterrestre

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Près de 4000 exoplanètes ont été découvertes. Situés à plusieurs dizaines voire centaines d'années-lumière de nous, ces astres ont la particularité d'orbiter autour d'une autre étoile que le Soleil, ils ne font donc pas partie du système solaire auquel nous appartenons. Les scientifiques ont pu récolter des données associées à ces planètes lointaines mais elles restent toutefois extrêmement mystérieuses. "On n'a jamais vu directement de surface d'une exoplanète, donc on ne sait pas", explique Florence Porcel. La youtubeuse rappelle que toutes les images d'exoplanètes que nous pouvons consulter sont des reconstitutions imaginées.

Découvrir une vie extraterrestre

"Découvrir la vie ailleurs, ce serait sans doute la plus grande découverte de l'histoire des sciences", soutient Florence Porcel. L'étude des exoplanètes pourrait démontrer que notre univers "grouille de vie." En effet, il est probable que des exoplanètes puissent abriter la vie et que des civilisations se soient même développées technologiquement. Il est évident que si cette éventualité était démontrée, il s'agirait d'un événement retentissant dans l'histoire mais l'objectif de ces recherches n'est pas de trouver une terre d'accueil. "On est capables de vivre que sur Terre", rappelle la youtubeuse. C'est pourquoi il est important de préserver la biodiversité et l'activité de notre planète.

"Il n'y a pas de plan B", martèle Florence Porcel.