Eurozapping : un ex-patron du FMI en prison, Ryanair fait payer les bagages en cabine

Un ex-directeur du FMI en prison en Espagne. L'ancien ministre espagnol de l'Économie va dormir en prison pendant quatre ans et demi. La Cour suprême a confirmé sa peine pour avoir participé au détournement de 2,6 millions d'euros. Alors qu'il était président de Bankia, sa carte bancaire professionnelle a servi à payer des dépenses personnelles somptuaires.

Des bagages cabine payants chez Ryanair. Dès le 1er novembre, les bagages cabine seront facturés six euros. Le patron de Ryanair, dont le chiffre d'affaires est en baisse, pourrait aussi rendre les toilettes payants. Pionnière dans cette course aux moins-disants, Ryanair pourrait une fois de plus faire des émules.

Un robot franco-allemand sur un astéroïde. Pas plus grand qu'une boîte à chaussures, Mascot vient de réussir son arrivée sur un astéroïde du système solaire. Sa durée de vie n'est que de 16 heures.

