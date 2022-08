Espace : le télescope James Webb détecte pour la première fois du CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète

Une découverte prometteuse. Le télescope spatial James Webb a pour la première fois détecté la présence de CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète en dehors de notre système solaire, a annoncé la Nasa jeudi 25 août.

La planète, nommée WASP-39 b, découverte en 2011, est une géante gazeuse et chaude. La vie telle que nous la connaissons y serait impossible, mais cette découverte conforte l'idée que de telles observations puissent également être réalisées sur des planètes rocheuses dans le but ultime de déterminer si l'une d'elles abrite des conditions favorables à la vie.

Catch your breath — Webb has captured the first clear evidence of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere of a planet outside of our solar system! WASP-39 B is a gas giant closely orbiting a Sun-like star 700 light years away: https://t.co/FenLqV6HSo pic.twitter.com/abJvqxfLdG