Espace : la nouvelle course vers la Lune

Les deux milliardaires, Elon Musk et Jeff Bezos, ont chacun pour projet de se rendre sur la Lune. Une ambition partagée par la Chine qui s’est associée à la Russie pour construire une base lunaire.

Samedi 27 août, des milliers d’Américains ont fait le déplacement jusqu’en Floride (États-Unis) à Cap Canaveral pour admirer la fusée du programme Artemis 1 objectif Lune. Entre 200 000 et 500 000 personnes sont attendues pour le décollage lundi matin. Décrocher la lune, ils en rêvent tous, des sociétés privées aux gouvernements en passant par les milliardaires. Elon Musk, avec sa compagnie SpaceX, a déjà prévu d’envoyer autour de la lune un milliardaire japonais d’ici 2023. SpaceX a même été retenu par la NASA pour construire l’atterrisseur lunaire qui permettra de transporter les astronautes jusqu’à la surface de l’astre.

La rivalité entre Jeff Bezos et Elon Musk

Rival d’Elon Musk, Jeff Bezos, créateur d’Amazon, rêve lui aussi de conquérir le satellite de la Terre et a dévoilé il y a trois ans son projet Blue Moon. Un engin spatial qui devrait être capable de se poser sur la Lune en 2024 pour y amener du matériel nécessaire aux expériences scientifiques. La possibilité de s’installer sur la Lune n’est pas réservée aux Américains. Depuis quelques années, les Chinois talonnent la NASA. Ils ont réussi à faire alunir une sonde sur la face cachée de la Lune et viennent de s’associer aux Russes pour la construction d’une base lunaire. Pour tous, la course à la Lune ne fait que commencer.