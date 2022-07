Espace : la NASA à la reconquête de la Lune

Les Américains de retour sur la Lune. Cinquante ans après la fin de la mission Apollo (1972), la NASA prévoit un nouvel alunissage pour l’année 2025. Afin de préparer au mieux cet événement, trois missions auront lieu d’ici-là pour tester les équipements. Le lancement de la première mission, nommée “Artémis I”, est programmé le 29 août 2022 à Cap Canaveral en Floride (Etats-Unis).

Valider la fusée et la capsule

Artémis 1 se fera sans équipage à son bord. Son objectif est de valider la fusée et la capsule, en examinant notamment la résistance de cette dernière à son retour sur Terre à 40 000 km/h sous une chaleur extrême. “Artémis est le programme de retour sur la lune. Cette fois pour vivre, apprendre, travailler, faire de la recherche, dans le but d’aller sur Mars”, explique Bill Nielson, directeur de la NASA. Les deux autres missions, prévues en 2024 et en 2025, seront celles-ci habitées.