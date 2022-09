Espace : la Nasa envoie une sonde pour détourner un astéroïde

C. Sinaz, P-Y. Sallique, C. Ricco

Un astéroïde qui frapperait la terre. Ce n’est pas un scénario de fiction. Il y a 65 millions d'années, c'est un astéroïde qui a causé la disparition des dinosaures. Plus récemment, en 2013, l’onde de choc d’une de ces pierres spatiales a fait 1 600 blessés en Russie. La Nasa a donc envoyé la sonde Dart dans l’espace afin de s’entraîner en cas d’urgence. Envoyée à 11 millions de kilomètres de la Terre, cette sonde va percuter l’astéroïde. Ce dernier, qui n’est pas une menace pour la Terre, devrait donc être dévié.

L'impact retransmis en direct par la Nasa

Le but est de prévenir ce genre d’éventualité. L’impact aura lieu dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 septembre, à 1h14 du matin, et sera retransmis en direct par la Nasa. "On va découvrir avec le public la forme de ce petit astéroïde, et même sa structure. Est-ce que c’est plat ? Est ce qu’il y a des graviers ?", se demande Patrick Michel, astrophysicien et membre de la mission Dart. Si cette expérience réussit, elle servira aux générations futures à se protéger.