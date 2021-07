Espace : Jeff Bezos emmène l'aviatrice de 82 ans Wally Funk dans sa navette spatiale

Le milliardaire américain Jeff Bezos a annoncé qu'il emmènerait Wally Funk, une aviatrice de 82 ans, dans son voyage dans l'espace, le 20 juillet prochain. Cela fait 60 ans que cette Américaine remue ciel et terre pour devenir astronaute, en vain. "Ils m'ont dit vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire ça", raconte-t-elle aujourd'hui. Pourtant, cette pionnière de l'aviation a toujours été fervente de nouveaux défis. "J'ai répondu que tout est possible si on le veut vraiment, j'aime faire ce que personne n'a fait avant moi", déclare la fringuante octogénaire.



Le milliardaire Richard Branson dans l'espace 9 jours avant

Wally Funk embarquera à bord de la capsule spatiale touristique financée par le dirigeant d'Amazon, direction l'espace, où elle pourra observer la courbure de la terre. Elle sera alors la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l'espace : un beau coup de pub pour Jeff Bezos. Son rival, le milliardaire britannique Richard Branson, a par ailleurs annoncé qu'il se rendrait dans l'espace neuf jours avant lui, le 11 juillet prochain.