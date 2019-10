Deux femmes astronautes dans l'espace : une première historique

C'est un évènement historique majeur qui va bientôt avoir lieu. Deux femmes, Christina Koch et Jessica Meir, vont enfin pouvoir partir dans l'espace, une première dans l'histoire. Prévu depuis un certain temps, cela n'avait pas été possible car le scaphandre n'était pas adapté à leur morphologie.

Une expérience difficile

Les deux astronautes s'attendent à relever un énorme défi. "Tous les spationautes le disent : quand on sort, rien n'y prépare, même l'entraînement. C'est comme marcher, disent-ils, sur un plongeoir avec 420 kilomètres de vide. Le dernier pas doit être psychologiquement terrifiant", raconte le journaliste Jean-Christophe Batteria.

Elles vont s'élancer avec aucun réel plan B. Si elles utilisent des outils, le moindre mauvais mouvement pourrait leur être fatal. "On peut partir en vrille et se perdre dans l'espace. Il n'y a aucun plan de secours", explique-t-il.

