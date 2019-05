Année après année, la Lune continue de rétrécir

De plus en plus de rides se forment sur la Lune, qui rétrécit. C'est ce que révèle une étude (en anglais) d'un chercheur de la Nasa, publiée le 7 mai et reprise sur le site de l'Administration américaine de l'aéronautique et de l'espace, lundi 13 mai. Cette conclusion s'appuie sur des images capturées par une caméra en orbite de la Nasa. "Des crêtes ridées, des collines arrondies et des tranchées peu profondes se forment, tandis que la Lune perd de la chaleur et rétrécit", explicite la Nasa dans un tweet.

After billions of years of cooling, the Moon continues to shrink. This @NASA study shows how wrinkle ridges, curved hills and shallow trenches are forming as the Moon loses heat: https://t.co/bYN4HuXDH1 pic.twitter.com/kdyeEBx88R