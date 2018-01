Allemagne : une boîte de nuit en apesanteur expérimentée en février

La soirée se déroulera dans un avion A310 utilisé par les spationautes européens pour s'habituer à l'apesanteur.

Envie de vous envoyer en l'air pour la soirée ? Le 7 février, une boîte de nuit en apesanteur va être expérimentée à Francfort, en Allemagne. La soirée se déroulera dans un avion A310 utilisé par les spationautes européens pour s'habituer à l'apesanteur. Il doit décoller de Francfort avec, à son bord, quelque 20 fêtards de 11 continents, prêts à se trémousser, ou plutôt à flotter, aux rythmes choisis par de célèbres DJs.

La soirée sera courte : l'appareil doit revenir à l'aéroport de Francfort après 90 minutes de vol, dont seulement 25 minutes en apesanteur totale. Il n'empêche, cela n'avait jamais été fait. En 2013, l'astronaute canadien Chris Hadfield avait bien interprété Space Oddity, la célèbre chanson de David Bowie, à bord de la Station spatiale internationale. Mais les incursions de la musique dans l'espace restent rares, et c'est la première fois qu'une fête teste les limites de la gravité.

"Tout le monde me demandait 'Quand irez vous sur la lune'?"

"Comme on fait beaucoup de choses uniques, tout le monde me demandait, 'Quand irez vous sur la lune' ? a expliqué Bernd Breiter, président de BigCityBeats, la société allemande spécialisée dans les soirées originales, organisatrice de cette fête hors-sol. Cela prendra du temps, si tant est que ce soit possible un jour. Mais on s'en approche."

Les conditions ne sont pas celles de l'espace : il y aura notamment de l'oxygène et du son dans l'avion.