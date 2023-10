Drone, manque d'oxygène et météo extrême : comment mesure-t-on le Mont-Blanc ?

Des mesures du Mont-Blanc sont réalisées tous les deux ans depuis 2001. Le résultat de l'expédition menée en septembre, pour actualiser son altitude, doit être révélé jeudi. Denis Borrel, l'homme à la tête de cette expédition, en dévoile les coulisses pour franceinfo.

"Ça intéresse tous les Français puisque c'est la seule altitude que le grand public connaît aujourd'hui et qu'on a appris dans nos livres d'école !" Denis Borrel est géomètre à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie). Après trois expéditions depuis 2017, il est devenu le président de la commission pour la mesure du Mont-Blanc en 2023, qui s'est déroulée en septembre. L'altitude actualisée du Mont-Blanc, le plus haut sommet de l'Europe occidentale, doit être révélée le jeudi 5 octobre.

Le Mont-Blanc est mesuré tous les deux ans depuis 2001. La dernière mesure date de 2021, avec une altitude précise de 4 807,81 mètres. Entre 2010 et 2021, le toit de l'Europe a baissé de plus de trois mètres. En moyenne, il perd une dizaine de centimères par an depuis 2001 selon les geomètres-experts.

Ces derniers mesurent en réalité le manteau neigeux au sommet du Mont-Blanc, qui évolue selon le vent. Ces mesures permettent aussi de fournir des données fiables pour les experts, comme les glaciologues et les climatologues.

Quatre jours d'expédition

Cette fois, l'expédition est partie de Chamonix le 14 septembre dernier pour une durée de quatre jours d'ascension et de relevés. Les 22 participants, dont sept guides, sont partis avec trois GPS en poche. Le premier mesure l'arrête du sommet du Mont-Blanc afin de connaître son point le plus haut.

Un deuxième GPS, statique sur le sommet, réalise des mesures pendant deux heures, avec des données affinées ensuite, au centimètre près, par l'Institut géographique national (IGN), avec une marge d'erreur de dix centimètres. Un troisième GPS, mobile, arpente le sommet pour avoir des mesures de la calotte glaciaire. Les comparer aux mesures précédentes permet d'analyser l'évolution du volume de glace.

Trois GPS ont été utilisés pour l'expédition 2023. (BRUNO PEYRONNET)

Les GPS permettent d'obtenir des données précises en deux heures seulement. Selon Denis Borrel, il ne serait pas possible de recueillir ces données sans ces nouvelles technologies, car il faudrait rester plus longtemps au sommet, tout en supportant le froid extrême (entre -10 et -30 degrés).

"Cette année, on était plutôt sous le signe d'une féminisation de l'expédition, explique Denis Borrel, président de la commission pour la mesure du Mont-Blanc en 2023. La profession se féminise, et il y avait cinq femmes géomètres-experts avec nous sur les 22 participants à monter au sommet."

Une mesure inédite par drone

C'est une première en France : cette année, les experts ont emmené un drone pour réaliser des mesures aériennes et obtenir une modélisation en 3D de la calotte au sommet du Mont-Blanc. "Un point a été pris tous les deux centimètres carrés sur une surface de 100 mètres par 100 mètres au sommet", indique Denis Borrel.

"Le survol par drone nous a permis de sortir un milliard de points en cinq minutes !" Denis Borrel, géomètre-expert à franceinfo

Cette mesure par drone a nécessité des autorisations de la préfecture, des mairies de Chamonix et de Saint-Gervais, mais aussi de la Direction de la sécurité et de l'aviation civile, avec un plan de vol prédéfini. Ces autorisations sont accordées pour un quart d'heure de vol. "Ce genre de vol ne peut pas dépasser les 20 minutes, soit l'autonomie des batteries utilisées aujourd'hui sur ces drones".

Grâce au drone, les experts pourraient à l'avenir analyser également l'évolution du volume de neige en-dessous du sommet. "On aimerait bien descendre à 4 700 mètres pour voir finalement s'il y a aussi un abaissement du volume et de l'épaisseur de neige éventuelle sur ces zones plus basses. Aujourd'hui, on ne compare que des données qui sont acquises au-dessus de 4 800 mètres", explique le géomètre.

Le Mont-Blanc n'a pas été mesuré pendant 40 ans

Avant le lancement de ces expéditions en 2001, aucune mesure du Mont-Blanc n'avait été réalisée en 40 ans. "Les dernières cartes IGC [de l'Institut national de l'information géographique et forestière] dataient des années 1950-1960", s'étonne Denis Borrel. Les premiers relevés datent des années 1750.

"A l'époque, ils posaient un prisme au sommet sur une canne et depuis le bas de la vallée, plusieurs personnes visaient ce fameux prisme. Par triangulation et géométrie, ils arrivaient à en déduire les coordonnées du sommet, détaille le géomètre-expert. Ensuite, ils ont fait monter différents instruments de triangulation optique [par laser], voire des baromètres, qui calculaient la pression atmosphérique et donc qui en déduisaient, avec la température, l'altitude du Mont-Blanc."

L'évolution de l'altitude du Mont-Blanc depuis le début des expéditions en 2001 est visible avec un graphique sur le site 4810.eu (CAPTURE D'ECRAN DU SITE 4810.EU)

Le développement et l'intensification des expéditions à partir de 2001 s'explique, notamment, par la prise de conscience du réchauffement climatique. "Avant, ils estimaient qu'il n'y avait pas d'importance à connaître l'altitude précise du Mont-Blanc car le réchauffement climatique n'était pas forcément d'actualité. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que les glaciers fondent de plus en plus haut dans les vallées, que des poches d'eau se créent et que le permafrost fond également de plus en plus haut."

Peut-on justifier la diminution d'une dizaine de centimètres par an par le réchauffement climatique ? "Le lien, ce sont les scientifiques qui vont nous le donner, les glaciologues et les météorologues, qui vont analyser ces données", répond Denis Borrel. Toutes les mesures sont disponibles sur le site 4810.eu.

"Des larmes" et 30 % d'oxygène en moins au sommet

Ces experts sont les seuls à passer autant de temps au sommet du Mont-Blanc. "C'est grisant, admet Denis Borrel. Déjà, à l'arrivée, ce sont des embrassades et des accolades. Il peut y avoir des larmes de la part de certains qui n'étaient jamais montés sur le toit de l'Europe occidentale."

La température au sommet du mont Blanc varie entre -10 et -30 degrés. (BRUNO PEYRONNET)

Mais les larmes sont vite séchées car il faut aller vite pour réaliser les mesures."La partie émotion est vite effacée par la partie technique. On est là pour un temps donné et on a toute une batterie de mesures à réaliser, sachant qu'on est quand même sujets à l'hypoxie à cette altitude : il y a 30 % d'oxygène en moins donc les réflexes et la réflexion sont altérés."

Le défi de cette mesure 2023 était l'utilisation du drone à 4 800 mètres. "On a une portance qui est bien moindre à cette altitude. Donc il faut vérifier que les batteries soient bien chargées au maximum, que tous les paramètres soient 'ok' pour que la portance du drone soit suffisante pour assumer dix minutes de relevés à cette altitude."

Un quart d'heure à 2 heures 30 au sommet, selon la météo

L'entraînement physique et la préparation matérielle ne suffisent pas à la réussite de l'expédition. Les conditons météorologiques, parfois imprévisibles, peuvent réduire le temps passé au sommet du Mont-Blanc. "Quand on est montés au printemps, il y avait un vent tel que les conditions avaient commencé à devenir un peu plus draconiennes, se souvient Denis Borrel. On est donc restés un quart d'heure au sommet."

Le mont Blanc est le toit de l'Europe occidentale. (BRUNO PEYRONNET)

Cette expédition en septembre s'est heureusement déroulée avec une météo idéale. Les 22 participants ont pu rester jusqu'à deux heures et demie au sommet.

Un champion olympique avec les experts

Pour cette expédition, les géomètres-experts ont été accompagnés de Martin Fourcade. "Pour le passionné de montagne que je suis, le Mont-Blanc demeure une source inépuisable de fascination, empreint de sa dimension mythique, a confié le quintuple champion olympique de biathlon, avant l'expédition. En tant qu'athlète de haut niveau, j'ai passé une décennie à évoluer dans un univers régi par des données chiffrées, entre chronomètres, distances et vitesses... Ainsi, l'opportunité exceptionnelle de participer à la mesure 2023 me touche profondément."