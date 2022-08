Royaume-Uni : dans les pas des chercheurs de dinosaures

À Charmouth (Royaume-Uni), aux pieds de majestueuses falaises, ils ne sont pas venus se baigner. Ces explorateurs en herbe creusent, cherchent, inspectent des pierres. Ils sont à la recherche de fossiles, sur la bien nommée cote jurassique, au sud du pays. Ces formes, ces empreintes, témoignent d’un passé de plus de 200 millions d’années. "C’est incroyable, c’est une partie de notre histoire. D’habitude, on les voit dans les vitrines, là c’est le mien, je l’ai trouvé", confie une jeune femme.

Un spinosaure nouveau

D’innombrables fossiles ont été retrouvés le long de ce littoral, grâce aux marées et aux tempêtes, qui balayent les falaises et laissent apparaître les vestiges. Le Royaume-Uni est une terre de dinosaures. Une nouvelle espèce est découverte toutes les deux semaines environ. Certaines sont plus importantes que d’autres, notamment sur l’île de Wight, où un spinosaure nouveau a été trouvé. "On aimerait bien en trouver plus, mais aussi revisiter les ossements que l’on a", indique Chris Barker, doctorant en paléontologie à l’université de Southampton.