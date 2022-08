Sciences : des chasseurs de dinosaures en quête de découvertes au Royaume-Uni

T. Cuny, L. Soudre, C. Madini, S. Gravelaine

Au pied de majestueuses falaises de Charmouth (Royaume-Uni), des explorateurs creusent, cherchent et inspectent des pierres. Leur quête consiste à trouver des fossiles sur la bien nommée côte Jurassique, au sud du pays. "C’est incroyable, c’est une partie de notre histoire. D’habitude, on les voit dans les vitrines. Là, c’est le mien. Je l’ai trouvé", estime une femme.



Une trouvaille unique au monde

De nombreux fossiles ont pu être retrouvés le long du littoral grâce aux marées et aux tempêtes qui frappent les falaises et laissent apparaître les vestiges. "Nous avons une géologie spéciale, avec des couches stratifiées qui conservent parfaitement les fossiles", explique Alison Ferris, guide touristique à Charmouth. Au Royaume-Uni, une nouvelle espèce de dinosaures est découverte toutes les deux semaines environ. Le musée Dinosaure Isle contient quatre ossements exceptionnels, qui appartenaient à l’un des probables plus grands prédateurs terrestres d’Europe.