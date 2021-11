Au Brésil, une nouvelle espèce de dinosaure sans dent a été découverte

Le Musée National de Rio de Janeiro a annoncé la découverte d'une nouvelle espèce de dinosaure "très rare", jeudi 18 novembre. Il s'agit d'un théropode "sans dent" qui vivait dans le sud du Brésil il y a 70 à 80 millions d'années. Baptisé "Berthasaura leopoldinae", ce petit dinosaure d'environ un mètre de long et 80 centimètres de hauteur a été identifié à partir d'un ensemble de fossiles trouvés lors de fouilles dans l'Etat du Parana, entre 2011 et 2014.

Les théropodes sont des dinosaures bipèdes, généralement carnivores ou omnivores, et munis de dents. Mais celui-ci "avait un bec, et pas de dent, contrairement à toutes les autres espèces découvertes au Brésil jusqu'à présent", a précisé le Musée National dans un communiqué. L'étude, réalisée conjointement avec le Centre Paléontologique de Contestado, dans l'Etat de Santa Catarina (sud), a été publiée dans la revue scientifique Nature (en anglais).

Le paléontologue Alexander Kellner, directeur du Musée National, a souligné que les fossiles étaient particulièrement bien conservés. "Nous avons des restes de crâne, de mâchoire, de colonne vertébrale, des ceintures pelviennes et pectorales, et des membres antérieurs et postérieurs, ce qui fait de 'Bertha' un des dinosaures issus de la période du Crétacé les plus complets jamais découverts au Brésil", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Selon les paléontologues, le fait que cette espèce n'ait pas de dent est "une vraie surprise" qui soulève de nombreuses questions sur son alimentation.

"Peut-être qu'il se nourrissait différemment des autres dinosaures théropodes, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas de dent qu'il ne peut pas manger de la viande". Geovane Alves de Souza, un des auteurs de l'étude

Le nom "Berthasaura leopoldinae" a été choisi en hommage à Bertha Luz, scientifique brésilienne chercheuse au Musée National, et à l'impératrice Maria Leopoldina, épouse de l'empereur Pedro Ier du Brésil et mécène d'études sur les sciences naturelles.