Voici la distance qui sépare la Terre de la Lune

La Lune semble parfois très proche dans le ciel. Elle est pourtant très loin de la Terre, comme le montre un cliché diffusé mercredi 3 janvier par la Nasa. Cette photo en couleurs a été prise le 2 octobre par la sonde Osiris-Rex, en route vers l'astéroïde Bennu, note Le Figaro.

Sur cette image, la Lune se situe à 390 000 km environ de notre planète. La distance entre la Terre et son satelite oscille entre 356 410 et 406 740 km. Dans la nuit du lundi 1er janvier au mardi 2 janvier, la Lune est passée à "seulement" 356 564 km de la Terre, ce qui a donné lieu à la ;première "super Lune" de 2018.

Au moment où elle a pris ce cliché, la sonde Osiris-Rex se situait à 5 millions de kilomètres de la Terre et n'était pas parfaitement perpendiculaire à l'axe Terre-Lune, explique encore Le Figaro. C'est ce qui donne l'impression que la Lune est légèrement plus proche et un peu plus petite puisqu'elle est légèrement en arrière-plan, précise le quotidien.