Une "super Lune" éclairera le ciel lundi soir

L'année 2018 commence avec une "super Lune". Notre satellite apparaîtra plus gros que d'habitude, lundi 1er janvier. Il sera possible d'en distinguer plus facilement les zones sombres ou les contrastes, même à l'œil nu.

Prochain événement prévu le 31 janvier

Cette pleine Lune s’annonce comme une "vraie" super Lune, rapporte France 3 Ile-de-France. La Lune passera à "seulement" 356 564 km de la Terre lorsqu’elle se trouvera à son périgée, alors que la distance entre la Terre et la Lune varie chaque mois entre 356 410 et 406 740 kilomètres. La prochaine "super Lune" est prévue le 31 janvier.

Le phénomène de "super Lune" est également appelé "périgée-syzygie", ce qui désigne la concomitance de deux phénomènes astronomiques : la phase de pleine Lune tout d'abord, et sa proximité particulière avec notre planète.