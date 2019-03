Printemps : pourquoi la date change selon les années ?

Le printemps commence aujourd'hui, mercredi 20 mars. Une date qui correspond à l'équinoxe de printemps, "date à laquelle le jour et la nuit ont exactement la même durée, deux fois douze heures", détaille le journaliste de France 2 Simon Ricottier. À partir de demain, nous aurons donc plus de jour que de nuit. "À ne pas confondre avec le solstice d'été, qui là est le jour le plus long de l'année", poursuit le journaliste.

L'alignement équateur-soleil

Pourquoi le printemps n'a-t-il pas lieu tous les ans à la même date ? "Il faut savoir que l'équinoxe correspond au moment précis où l'équateur est aligné avec le centre du soleil. Et justement, cela n'arrive pas à date fixe d'abord parce que l'axe de rotation de la Terre a tendance à bouger légèrement d'une année sur l'autre et l'autre raison tient à notre calendrier. On sait tous qu'une année fait 365 jours, sauf que pour faire tout le tour du soleil, la Terre met 365 jours 5 heures et 48 minutes", détaille Simon Ricottier, en plateau.

