Le télescope James Webb nous offre les images d'une somptueuse galaxie en spirale

Le télescope spatial James Webb continue de nous montrer l'univers comme nous ne l'avions jamais vu. Lancé dans l'espace fin 2021 et opérationnel depuis juillet, il a capté de nouveaux détails d'une galaxie, M74, aussi appelée galaxie du Fantôme. Son cœur bleu vif et son impeccable spirale ont été observés par l'instrument Miri, fruit d'une collaboration entre Européens et Américains, qui étudie l'infrarouge moyen. En résulte une image spectaculaire publiée lundi 29 août par l'Agence spatiale européenne (ESA) et la Nasa.

"Le regard perçant de Webb a révélé de fins filaments de gaz et de poussière dans les bras lumineux en forme de spirale qui se déploient du centre de cette image", note l'ESA sur son site (lien en anglais), qui précise que la galaxie avait déjà été observée par le mythique télescope spatial Hubble, lancé en 1990 et toujours en fonctionnement.

Feast your eyes on the beautiful spiral structure of the Phantom Galaxy, M74, as seen by Webb in the mid-infrared. Delicate filaments of dust and gas wind outwards from the center of the galaxy, which has a ring of star formation around its nucleus. https://t.co/pPVvxsC6KA pic.twitter.com/JQ2C9Wf19f