Pays-Bas : une famille recluse attendait la fin du monde depuis neuf ans

Ils attendaient la fin du monde depuis neuf ans, reclus dans une petite pièce d'une ferme isolée à Ruinerwold, aux Pays-Bas. Il s'agirait d'un père et de ses cinq enfants de 18 à 25 ans. Certains d'entre eux disaient même ignorer qu'à l'extérieur, d'autres humains étaient vivants. Dimanche 13 octobre, l'aîné s'est rendu au bar du village voisin et a demandé de l'aide. La police intervient et découvre une famille vivant en totale autarcie, sans aucun contact avec l'extérieur et qui se nourrit grâce à un potager et à une chèvre.

La famille a été relogée

Certains enfants ne sont pas inscrits à l'état civil et aucun n'aurait été scolarisé ces dernières années. Les enquêteurs ont aussi découvert que l'aîné avait un compte Facebook, muet depuis neuf ans. Mais en mai dernier, il a recommencé à poster des photos, sans que l'on sache pourquoi. Dans le voisinage, personne ne les connaissait. La police a relogé la famille et arrêté le locataire de la ferme, un homme de 58 ans, qui lui, semblait vivre normalement. On ignore quel rôle il a joué dans cette affaire.

