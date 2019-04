Espace : Scott et Mark Kelly, les jumeaux cobayes de la Nasa

Mark est resté sur Terre quand Scott a passé 340 jours en orbite. Ces deux vrais jumeaux, astronautes de la Nasa, ont en quelque sorte fait don de leurs corps à la science. Grâce à leur code génétique similaire, 84 chercheurs ont pu étudier les effets des séjours dans l'espace sur le corps humain. Tous les changements moléculaires et physiologiques survenus dans le corps de Scott pendant et après son séjour ont été comparés avec les données prélevées sur son frère. Résultat : la plupart disparaissent peu à peu dans les six mois après le retour sur Terre.

Vieillit-on moins vite en orbite ?

Le plus intéressant a été trouvé par l'équipe d'une chercheuse du Colorado : les télomères de Scott, des marqueurs de vieillesse situés sur les chromosomes, se sont allongés dans l'espace alors qu'ils sont censés raccourcir avec l'âge. Pourrait-on donc vieillir moins vite dans les airs que sur Terre ? La découverte est en tout cas prometteuse. Ces données doivent aider la Nasa à préparer de prochains voyages, sur Mars notamment. Durée du vol : deux à trois ans. Le tout premier est prévu en 2033.

