Espace : la mission Artémis va permettre de marcher à nouveau sur la Lune

Le projet Artémis fait près de 100 m de hauteur, pèse 70 tonnes et marque le début d’un nouveau programme lunaire. C’est l’un des lanceurs le plus puissant jamais construit. Avec sa capsule Orion, ils seront envoyés lundi 29 août en orbite autour de la Lune. "Je sais que cela peut sembler cliché, mais on retourne sur la lune pour toute l’humanité et c’est grâce à cette incroyable coopération internationale", témoigne Victor J. Glover, astronaute de la NASA.





Quatre astronautes envoyés en 2024

La première étape de la mission Artémis servira à vérifier le fonctionnement du faisceau Orion. Des dizaines de petits satellites l’accompagneront pour enregistrer plusieurs données, avant de revenir sur Terre, après un mois. En 2024, Artémis 2 survolera l’astre avec quatre astronautes à son bord. En 2026, une femme fera pour la première fois un pas sur la Lune, accompagnée d’un autre astronaute, une personne de couleur.