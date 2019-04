C’est "très impressionnant" de pouvoir observer la première image d'un trou noir "situé à 54 millions d'années-lumière"

Eric Gourgoulhon, chercheur au CNRS, raconte qu'il a "fallu mobiliser des radiotélescopes sur toute la surface de la Terre pour atteindre une résolution suffisante pour avoir ce genre d’image".

"C’est formidable" et "très impressionnant" de pouvoir observer la première image d'un trou noir, a réagi mercredi 10 avril Eric Gourgoulhon, chercheur CNRS au Laboratoire Univers et théories. Des astronomes du monde entier se sont réunis sous le projet Event Horizon Telescope pour permettre de voir pour la première fois "cette tâche noire au centre d’une image".

"Ce trou-là est dans une autre galaxie, située à 54 millions d’années-lumière (…) Il a fallu mobiliser des radiotélescopes sur toute la surface de la Terre pour atteindre une résolution suffisante pour avoir ce genre d’images. Sa taille, c’est la taille d’une pièce de 1 euro qu’on mettrait sur la Lune", explique-t-il.

franceinfo : à quoi ça ressemble un trou noir ?

Eric Gourgoulhon : C’est formidable, parce que pour la première fois, on voit une vraie image prise par des télescopes d'un trou noir. Cela a fonctionné comme un télescope géant qui aurait la taille de la Terre, en pouvoir de résolution. Le but c’était de combiner les données de ces radiotélescopes pour arriver à former cette image d’un objet très petit dans notre ciel. C’est la première fois qu’on a de vraies observations qui confirment pleinement la théorie. La lumière ne parvient pas à sortir, et ça déjà c’est une grande découverte. C’est la première image de ce genre, on n’avait jamais vu cette tâche noire au centre d’une image. C’est très impressionnant.

Il semble gros ce trou ?

Ces trous noirs semblent gros, mais ils sont tout petits, très loin de la Terre. Ce trou-là est dans une autre galaxie, située à 54 millions d’années lumières. Donc il est très petit en taille apparente vue depuis la Terre. C’est seulement aujourd’hui qu’on arrive à faire ce genre d’images. Il a fallu mobiliser des radiotélescopes sur toute la surface de la Terre pour atteindre une résolution suffisante pour avoir ce genre d’images. Sa taille, c’est la taille d’une pièce de 1 euro qu’on mettrait sur la Lune.

Pourquoi est-ce aussi important ?

Pour nous astrophysiciens on se doutait que les trous noirs existaient. Mais, c’est bien de voir les objets, et quand on va avoir des images plus précises que celles-ci, on pourra apprendre des choses sur le trou noir. Quelle est sa vitesse de rotation, après on pourra tester la théorie de la gravitation, qui est la théorie de la relativité générale. Et le trou noir, c’est un produit de cette théorie.