VRAI OU FAKE : Les crèmes anti-rides sont-elles efficaces ?

De nombreuses crèmes anti-rides et anti-âge sont disponibles sur le marché. Seulement, ont-elles un réel impact sur le vieillissement cutané ? Éléments de réponse.

Les crèmes anti-rides ou anti-âge ont cette promesse : limiter au maximum les effets du temps qui passe. Mais leur efficacité est souvent remise en question. Peu d’études indépendantes ont été réalisées sur le sujet. En 2021, le magazine 60 Millions de consommateurs a publié une étude comparative de dix crèmes sur le marché. Seules deux avaient une performance anti-ride jugée suffisante. Comment ces crèmes fonctionnent ? Dans les faits, ce sont surtout leurs propriétés hydratantes qui permettent de limiter l’apparition de rides.



Des effets limités

Laurence Soiffard, professeure en cosmétologie, explique : "L'efficacité de ce type de crème est réellement prouvée par rapport à l’hydratation. […] Faire disparaître les rides installées avec un cosmétique, ça n’existe pas." Selon cette spécialiste, les crèmes anti-rides relèvent surtout d’un aspect marketing et se dingue peu d’une crème hydratante. En outre, les crèmes les plus chères ne sont pas forcément les meilleures. Pour résumer, les crèmes anti-rides et anti-âge n’ont des effets que limités et sont utiles pour hydrater la peau.

