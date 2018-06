Violences : les médecins victimes d'une hausse des agressions

Un quotidien pas toujours simple pour ce généraliste. Dans son cabinet, le docteur Legrand reçoit ses patients sans rendez-vous. En janvier dernier, c'est un homme connu des services de police qui se présente à lui. Il a déjà agressé physiquement un autre membre du cabinet. Avant de l'ausculter, le médecin lui réclame des excuses. Le ton monte et le consultation dégénère. Le patient le menace de le faire suivre. Des faits graves qu'il déclare aussitôt aux autorités.

Plus de 1 000 cas en 2017, deux fois plus qu'en 2016

Mais au-delà de cette agression physique, le praticien vit tous les jours une situation sous tension. Des faits comme ceux-là, le Conseil de l'Ordre en enregistre de plus en plus : 1 035 cas l'an dernier en France 108 cas rien que dans le Nord ; deux fois plus que l'année précédente. En cause : la relation patient-médecin a changé. Pour aider les victimes, le conseil régional a mis en place un numéro d'appel post-agression rien que pour les professionnels de santé. Une première en France.

