Sur le marché, de nombreux tests sur Internet proposent un diagnostic pour découvrir si une personne est haut potentiel intellectuel. Mais ces tests gratuits sont-ils fiables ? Paola Scemama lttah, psychologue, explique leurs différences avec un test réalisé en cabinet.

“Le HPI, c'est un calcul du quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, donc, c'est ce qu'on va mesurer de l'intelligence. Avoir un haut potentiel intellectuel, c'est le nouveau mot pour dire surdoué ou précoce, et c'est simplement avoir un quotient intellectuel donc un Ql qui est supérieur ou égal à 130.” Ce quotient intellectuel, de plus en plus de tests gratuits sur Internet se disent aptes à le calculer. Mais pour Paola Scemama lttah, psychologue, la différence entre un test sur internet et un diagnostic posé dans un cabinet avec un professionnel est de taille. “Vos pensées fonctionnent en très haut débit, votre tête ne s'arrête jamais et votre mental est envahissant. Vous avez le sentiment constant d'être en décalage avec les autres." Voici les explications que peut générer un test HPI sur Internet. Mais selon Paola Scemama lttah, psychologue, ces indications n’ont rien à voir avec le fait d’être HPI.

“Ce qui est important, ce n’est pas tant d’avoir un chiffre”

Paola Scemama lttah indique que la présentation de ces tests gratuits indique qu’un bilan doit être réalisé en trois étapes. “Le problème, c'est que derrière, ils te proposent un test qui n'est évidemment pas un véritable test qu’on va faire en cabinet”. En effet, les tests HPI sont réalisés dans des cabinets de professionnel, avec une partie consacrée sur l’appréciation du clinicien, d’un thérapeute. Pour elle, “on n’attend pas d’un test HPI qu’il révèle un chiffre mais plutôt de comprendre où la personne se situe par rapport aux autres.” En moyenne, un test dure plus ou moins 1h30 dans un cabinet contre une dizaine de minutes sur Internet.