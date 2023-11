Aurélien Rousseau a dévoilé un nouveau plan contre le tabagisme, qui prévoit également l'extension des espaces sans tabac aux plages, parcs et abords de lieux publics.

Le prix du paquet de cigarettes passera à 12 euros en 2025, a annoncé le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, lors de la présentation à la presse d'un plan national de lutte anti-tabac 2023-2027, mardi 28 novembre. Et son prix continuera d'augmenter durant le courant de l'année suivante, en 2026, pour passer à 13 euros. "Les interdictions de fumer et la hausse des prix, cela fonctionne et c'est très efficace", a déclaré le ministre. Cela fait l'objet d'un consensus scientifique au niveau mondial. C'est la mesure la plus efficace contre le tabac, selon l'OMS et toutes les études indépendantes sur le sujet".

Les espaces sans tabac vont être généralisés à toutes les plages, parcs publics, forêts, et aux abords de certains lieux publics, notamment les établissements scolaires, a également annoncé Aurélien Rousseau. "Le sans tabac sera désormais la norme", a affirmé le ministre. "Les espaces sans tabac – qui sont déjà plus de 7 200 à travers plus de 73 départements – sont avant tout le résultat d'un mouvement impulsé localement par les communes, a-t-il précisé. Nous renversons aujourd'hui la responsabilité et fixons ce principe qui devient la règle".

"Comme la Première ministre s'y était engagée, nous interdirons les puffs, ces cigarettes électroniques jetables ou à usage unique", a poursuivi Aurélien Rousseau. Le ministre les a qualifié d'"abérration tant du point de vue de la santé publique que de celui de leur empreinte environnementale". Les pharmacies, enfin, pourront prescrire des thérapies de substitut nicotinique.