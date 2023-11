Mois sans tabac : "Un fumeur sur deux va mourir de son tabagisme" alerte le président de l'Alliance contre le tabac

Le "Mois sans tabac", organisé chaque année en France en novembre pour encourager les fumeurs à s'arrêter, débute ce mercredi.

12 millions de Français fument tous les jours, un chiffre stable depuis quatre ans. C'est la première cause de décès évitable en France, avec près de 75 000 morts par an. "Un fumeur sur deux va mourir de son tabagisme" alerte Loïc Josseran, président de l'Alliance contre le tabac, invité mercredi 1er novembre sur franceinfo à l'occasion du début du Mois sans Tabac. Cette opération, qui revient chaque mois de novembre depuis 2016, encourage les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours.

[#MoisSansTabac] Les inscriptions à la 8e édition sont ouvertes!

➡️Ce défi collectif qui invite tous les fumeurs à passer 1 mois sans fumer compte plus d’1 million d’inscriptions depuis son lancement en 2016 par @Sante_Gouv @SantePubliqueFr @Assur_Maladiehttps://t.co/SAdeSUekUq pic.twitter.com/ZFReLryajV — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) October 23, 2023

Pour Loïc Josseran, le Mois sans tabac, est "l'occasion de s'interroger sur sa consommation et son envie de fumer", et d'entrer dans une "dynamique collective" d'arrêt. Avec un succès relatif : "25% des inscrits au mois sans tabac y parviennent", mais seuls 120 000 fumeurs sont inscrits cette année, un score historiquement très faible.

Les solutions pour limiter la consommation de tabac sont déjà là, selon le président de l'Alliance contre le tabac "si déjà en France on ne faisait que respecter l'interdiction de vente aux mineurs, en 20 ou 30 ans, on serait débarrassé du tabagisme, car les jeunes ne commenceraient pas, et les autres générations auraient arrêté ou seraient disparues", prédit Loïc Josseran car "un fumeur sur deux va mourir de son tabagisme". Ainsi, "la cible prioritaire du gouvernement, ça doit être les plus jeunes, il n'y a pas d'autres solutions pour sortir du tabagisme".

Augmenter les prix pur faire baisser le tabagisme

Sur la question du prix du tabac, le moratoire décidé par le gouvernement pour l'an prochain est une "erreur majeure", selon Loïc Josseran. "L'Organisation mondiale de la Santé le répète à dessein, il est indispensable d'augmenter les prix pour faire baisser la consommation. S'il y a une hausse des prix de 10%, la consommation baisse de 4%, et contrairement à ce que disent les buralistes et l'industrie du tabac, l'augmentation des prix ne fait pas augmenter le marché noir. 80 % des fumeurs achètent chez les buralistes".