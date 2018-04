VIDEO. L'EFS lance un appel aux dons de sang pour anticiper les ponts du mois de mai

"Mobilisez-vous." François Toujas, président de l'Etablissement français du sang (EFS), ne cache pas une certaine préoccupation et lance un appel d'urgence aux dons de sang, vendredi 6 avril sur franceinfo. "Nos stocks de produits sanguins sont d'environ 75 000 poches et nous avons besoin d'atteindre 100 000 poches pour passer un mois de mai marqué par des jours fériés et des ponts importants." La deuxième semaine du mois de mai risque d'être une "semaine blanche" pour la collecte, estime l'EFS.

Un total de 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins dans le pays. Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (cinq jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges), rappelle l'EFS. Pour savoir où donner, vous pouvez consulter le site de l'EFS.