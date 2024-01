Accueil Santé Vidéo Baisse de la natalité : "Ce qui est important, c'est de suivre son inclination personnelle", estime Edith Vallée, à propos de celles et ceux qui ne souhaitent pas avoir d'enfants Durée de la vidéo : 1 min Natalité : "Ce qui est important, c'est de suivre son inclination personnelle" Pour Edith Vallée, docteure en psychologie et pionnière des études sur la non maternité, les raisons financières ou écologiques avancées par celles et ceux qui ne veulent pas d'enfant ne sont pas suffisantes. Selon elle, la décision de ne pas avoir d'enfant ne doit pas être "un rejet, mais une attirance vers autre chose que la maternité". - (CYRIL BALTA / RADIO FRANCE) Article rédigé par France Info, Ludovic Pauchant Radio France

Pour Edith Vallée, docteure en psychologie et pionnière des études sur la non maternité, les raisons financières ou écologiques avancées par celles et ceux qui ne veulent pas d'enfant ne sont pas suffisantes. Selon elle, la décision de ne pas avoir d'enfant ne doit pas être "un rejet, mais une attirance vers autre chose que la maternité".

La décision de ne pas avoir d'enfant ne doit pas être "un rejet, mais une attirance vers autre chose que la maternité", estime Edith Vallée, docteure en psychologie et pionnière des études sur la non maternité jeudi 18 janvier, dans le Talk de franceinfo. Pour Edith Vallée, les raisons financières ou écologiques avancées par celles et ceux qui ne veulent pas d'enfant ne sont pas suffisantes. >> GRAND ENTRETIEN. "Relancer la natalité française" n'est pas "une priorité", estime un démographe français En 2023, 678 000 bébés ont vu le jour en France, soit 6,6% de moins que l'année précédente, ce qui correspond au plus faible nombre de naissances sur un an depuis 1946, selon la dernière étude démographique publiée par l'Insee mardi 16 janvier. Le même mardi, le président de la République, Emmanuel Macron, a promis "un grand plan de lutte" contre l'infertilité "masculine comme féminine" dans l'optique d'un "réarmement démographique" de la France.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux