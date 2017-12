Vaccins : l'Ardèche fait de la résistance

Très loin des grandes villes, niché dans une nature sauvage et majestueuse, le canton des Vans (Ardèche), 2 800 habitants qui cultivent un art de vivre proche de la nature et pour certains, une résistance farouche aux vaccins. Alors au Vans, une maladie que l'on croyait disparue a ressurgi : la rougeole. C'était il y a six ans : une épidémie qui se déclenche en France, 23 000 cas, 10 décès. Mais pour le seul canton des Vans, il y eut 84 malades.

Une idée "imposée par l'État"

Delphine Doguet a eu cette rougeole. Elle a failli en mourir. Elle a été hospitalisée en urgence pour une infection des poumons provoquée par la rougeole. Elle n'avait jamais été vaccinée et n'en voyait pas l'intérêt. Et puis ici, il y a aussi cette conviction que vacciner, c'est une idée imposée par l'État. Ainsi, en Ardèche, le taux de vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons est l'un des plus faibles de France : 71%, c'est huit points de moins que la moyenne nationale.

