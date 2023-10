Reportage On a visité l'usine Sanofi où le vaccin contre la grippe est fabriqué avec… des œufs de poules

La campagne de vaccination contre la grippe débute mardi, partout en France. Pour élaborer ce vaccin, le groupe pharmaceutique utilise des œufs dans son usine située en Normandie.

Temps de lecture : 2 min

Tous les jours, des œufs sont livrés par trois camions à l'usine Sanofi de Val-de-Reuil, en Normandie. Ces 650 000 œufs ne sont pas dédiés à la cantine de l'entreprise pharmaceutique pour réaliser une omelette géante à la cantine, mais sont destinés aux laboratoires. Après avoir fait délicatement un petit trou dans chaque œuf, on y fait pousser le virus de la grippe. "Dans ces œufs, on a inoculé le virus de la grippe, expose Henri Lanfry, le directeur de l'usine. Pendant quatre jours, le virus s'est multiplié et nous avons donc beaucoup de virus grippaux dans ces œufs, le blanc de l'œuf."

La campagne de vaccination hivernale contre la grippe débute mardi 17 octobre. Les Français les plus à risque, femmes enceintes, personnes âgées ou malades, sont invités à se faire vacciner. Selon le ministère de la Santé, la vaccination contre la grippe permet d'éviter 2 000 décès chaque hiver. Le plus important fournisseur de vaccins antigrippaux au monde est le laboratoire français Sanofi.

"Des œufs extrêmement spécifiques"

Le processus, de cultiver du virus dans un œuf de poule et le faire incuber, peut paraître artisanal à l'heure de l'ARN messager. "Il s'agit de la méthode la plus fiable et qui nous permet de développer une grande quantité de vaccins, explique Thomas Triomphe, le vice-président de Sanofi. L'œuf se révèle être un milieu de prédilection pour le virus. Il permet d'avoir une hémagglutinine, c'est-à-dire la clef de vaccination en parfaite santé, en bon état et qui permet de faire une forte réponse immunitaire."

Dans l'usine Sanofi, après avoir fait un petit trou dans chaque œuf, on y fait pousser le virus de la grippe. (SOLENNE LE HEN / RADIO FRANCE)

Une fois qu'on a fait pousser suffisamment de virus dans le blanc de l'œuf, les œufs sont filtrés et purifiés. Les machines ne récupèrent alors que le virus. Rendu ensuite inoffensif, il sert à fabriquer le vaccin. Cela paraît simple, comme une bête recette de pâtisserie, mais il est impossible de la reproduire à la maison. Déjà, les œufs ne sont pas les mêmes que ceux consommés tous les jours. "Ce sont des œufs extrêmement spécifiques, ce sont des œufs 'pharma', détaille Henri Lanfry, c'est-à-dire qu'ils ont une provenance spécifique, les poules ont une lignée génétique spécifique. Elles ont un mode de croissance et un âge spécifiques, et chaque œuf va être vérifié et revérifié. C'est très loin des œufs que vous trouverez dans les magasins."

Ces œufs de poules proviennent d'un réseau de fermes partenaires partout en France. Et puisqu'on ne fait pas de vaccin sans casser d'œufs, les déchets, le blanc, le jaune et les coquilles sont recyclés grâce à un processus de méthanisation. Et servent ainsi à chauffer la piscine municipale toute proche.