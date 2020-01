Maladie : la grippe arrive en France

L'an dernier, le virus de la grippe a causé 9 900 décès. Au centre de vaccination de l'Hôtel Dieu à Paris, une femme a décidé de se faire vacciner contre la grippe. Même si l'épidémie arrive, il n'est pas encore trop tard pour se protéger. "Je travaille avec des femmes enceintes, donc je trouve que c'est important pour me protéger moi, et les protéger", déclare la patiente venue se faire vacciner.

95 cas graves de grippe ont déjà été signalés

Les médecins reçoivent des patients depuis l'automne, période de grande campagne pour la vaccination. Le vaccin contre la grippe est recommandé pour les personnes les plus fragiles comme les femmes enceintes et les plus de 65 ans. Le virus arrive en France : 11 régions sont en situation de pré-épidémie. 95 cas graves de grippe ont déjà été signalés. Pour diminuer les risques, trois gestes sont indispensables : se laver les mains régulièrement, utiliser des mouchoirs à usage unique, et tousser ou éternuer dans son coude.

